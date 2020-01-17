Войти
ЦАМТО

Разведчики ЮВО под Волгоградом получили новейшие радиостанции "Намотка-КС"

281
0
0
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ЦАМТО, 16 января. Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, получили на вооружение радиостанции нового поколения "Намотка-КС".

Портативная радиостанция предназначена для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связью. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

"Намотка-КС" обеспечивает радиосвязь при температурах от -40 до +50 град. С и при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также весу, который снизился до трех килограммов.

Освоение радиостанции нового поколения начнется уже с февраля в ходе полевых занятий при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Прудбой, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.10.2016
Феникс с брендом "Ил"
22.12.2015
Минобороны: снайперы ЮВО участвуют в учениях в Северной Осетии
24.11.2014
Шойгу пошел по стопам президента
15.07.2013
"Мрiя" мечтает о небе
27.02.2012
К 2020 году планируется заменить около 70 проц имеющихся самолетов Ил-76 на новые и модернизированные
27.08.2009
Пресс-конференция корпорации "Иркут" на МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру