Разведчики ЮВО под Волгоградом получили новейшие радиостанции "Намотка-КС"

ЦАМТО, 16 января. Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, получили на вооружение радиостанции нового поколения "Намотка-КС".

Портативная радиостанция предназначена для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связью. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

"Намотка-КС" обеспечивает радиосвязь при температурах от -40 до +50 град. С и при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также весу, который снизился до трех килограммов.

Освоение радиостанции нового поколения начнется уже с февраля в ходе полевых занятий при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Прудбой, сообщает пресс-служба Южного военного округа.