Польша подпишет договор с США о покупке истребителей F-35 в январе

ЦАМТО, 16 января. Польша подпишет договор с США о покупке истребителей F-35 до конца января. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Как напоминает агентство, ранее Госдепартамент и Конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 млрд. долл. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.

"Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35", – сказал М.Блащак.