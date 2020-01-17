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ЦАМТО

Польша подпишет договор с США о покупке истребителей F-35 в январе

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Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019
Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019.
Источник изображения: Juliusz Sabak / www.defence24.pl

ЦАМТО, 16 января. Польша подпишет договор с США о покупке истребителей F-35 до конца января. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Как напоминает агентство, ранее Госдепартамент и Конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 млрд. долл. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.

"Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35", – сказал М.Блащак.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
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