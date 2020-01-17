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Независимое военное обозрение

США стремится догнать Россию с «гиперзвуковой скоростью»

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Условное изображение планирующей гиперзвуковой боевой части
Условное изображение планирующей гиперзвуковой боевой части.
Источник изображения: Lockheed Martin

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США - DARPA заключило контракт с компанией Lockheed Martin на очередной этап работ по созданию инновационной системы наземного запуска гиперзвуковой ракеты, способной преодолевать противовоздушную оборону противника и поражать цели. Сумма соглашения составляет 31,9 млн долларов.

Lockheed Martin, DARPA и Пентагон готовы в ближайшее время продемонстрировать наземную мобильную интегрированную систему вооружения, в которой будут использоваться разрабатываемые новейшие двигатели, созданные на основе применения гиперзвуковых технологий. Ракета получила название Operational Fires - OpFires. Испытания компонентов и подсистем ожидаются в 2021 году, а комплексные летные испытания планируется начать в 2022 году, сообщает 15 января 2020 года агентство PR Newswire.

По словам Хейди Мурада, директора программ тактических и ударных ракет фирмы Lockheed Martin Missiles and Fire Control, OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США чрезвычайно маневренным средством быстрого реагирования, способным действовать с неопределяемых позиций наземного запуска для подавления возникающих угроз.

Компания Lockheed Martin уже более 30 лет проводит исследования и разработку гиперзвуковых технологий в интересах вооруженных сил США, создавая ключевые технические решения для гиперзвукового ударного вооружения и систем защиты от возникающих гиперзвуковых угроз. Выпускаемые Lockheed Martin в Кэмдене, штат Арканзас, армейские тактические ракетные комплексы с баллистической ракетой малой дальности ATACMS (Army TACtical Missile System), управляемые высокоточные ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) и ракеты-перехватчики PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement), явились прототипами для создания нового оружия.

При этом министр обороны США Марк Эспер не отрицает, что Соединенные Штаты находятся в роли догоняющего по разработке гиперзвуковых ракет. Об этом глава Пентагона заявил на форуме безопасности - Reagan National Defense Forum, состоявшемся в декабре 2019 года.

Эксперты подтверждают, что появление в России такого вооружения, как авиационный ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также гиперзвуковая противокорабельная ракета морского базирования «Циркон», явилось для Америки «неприятным сюрпризом».


Ирина Дронина

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Страны
Россия
США
Продукция
GMLRS
Patriot ЗРК
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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