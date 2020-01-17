Войти
Российская газета

Серьезная угроза: в США отказались раскрыть данные о перехвате НЛО

395
0
0

Публикация материалов о перехвате НЛО военнослужащими ВМС США нанесет "серьезный ущерб национальной безопасности".

Такой ответ был получен от представителя военно-морских сил США на запрос уфологов и журналистов об инциденте в районе Сан-Диего во время учений с авианосцем Nimitz и ракетным крейсером Princeton в ноябре 2004 года. Документ, как сообщает Popular Mechanics, был подан в соответствии с законом США о свободе информации (FOIA).

Заявители просили обнародовать полное видео со случаем у побережья Калифорнии. В 2017 и 2018 годах в интернет просочились три коротких видеоролика, на которых зафиксированы неизвестные летающие объекты овальной формы. Записи были сделаны бортовыми системами истребителей, а их подлинность подтвердили в командовании ВМС США, где заявили, что "в роликах показаны необъяснимые воздушные явления, а широкая общественность никогда не должна была видеть эти кадры".

- Такие заявления только подпитывали слухи о том, что руководство военно-морских сил Соединенных Штатов располагает более продолжительными и качественными записями, которые не планирует распространять. Новое заявление представителей службы доказывает, что это предположение верное, - пишет издание.

Ранее несколько военных, служивших на авианосце Nimitz в то время, заявили журналистам, что видели записи продолжительностью от 8 до 10 минут с более четким изображением. Сведения о наличии полноценного видео подтверждают и другие источники. Так, бывший пилот ВМС США утверждает, что в 2015 году ему было разрешено ознакомиться с полным отчетом о перехвате НЛО, подготовленным Управлением морской разведки (ONI). Дополнительную информацию предоставил и аналитик, которого привлекали для изучения обстоятельств инцидента.

Однако в военно-морских силах США настаивают, что не располагают подробными видеоматериалами. Представители командования отмечают, что обнаружили лишь некоторые информационные слайды о случае, на которые наложен гриф "Top Secret" в связи с возможностью раскрытия сведений "о разведывательной деятельности США и научными и технологическими вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности".

В Пентагоне подтвердили наличие полного варианта видео встречи пилотов ВМС с НЛО.

- У министерства обороны, в частности, военно-морского флота США, есть видео. Расследование этого случая продолжается, и мы не намерены обсуждать отдельные его моменты. Могу сказать, что видео датировано 14 ноября 2004 года, его хронометраж совпадает с исходной записью. Но мы не намерены его обнародовать, - заявила представитель Пентагона Сьюзен Гоф.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
ИТ
Похожие новости
15.11.2019
Американские военные рассказали о встрече с НЛО
03.05.2019
CBSNews (США): как НАТО и США готовятся к возможной агрессии России у берегов Норвегии
21.03.2019
У НАТО сплошные помехи
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
18.10.2016
Китайские авианосцы: миф или реальность?
02.11.2015
Японские корабли с 2016 года будут использовать Камрань в качестве базы обеспечения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру