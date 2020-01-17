САМАРА, 16 января. /ТАСС/. РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6", сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Самаре генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Он также расскащал, что стоимость запуска российской метановой ракеты, по планам разработчиков, должна быть вдвое ниже, чем пуск "Союза-2",

"Задача, чтобы стоимость самой ракеты была ниже, чем "Союз-2". Я так осторожно скажу: и чтобы пусковая услуга с запуском на этой ракете, <...> все это должно быть в два раза меньше, чем на "Союзе-2". Это то, к чему мы стремимся", - сказал Баранов.