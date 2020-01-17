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ЦАМТО

Севмаш проводит масштабную реконструкцию производства

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Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2
Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. На Севмаше идет обновление производственных мощностей по федеральной целевой программе "Реформирование и развитие предприятий".

Основная задача программы – развитие и реализация инновационного потенциала предприятий ОПК, решение поставленных задач путем финансирования и контроля исполнения. – Для создания современной высокотехнологичной военной техники необходимо, чтобы производство постоянно совершенствовалось, оснащалось новым современным оборудованием и технологиями, – отметил в интервью журналу "Завод" заместитель генерального директора Севмаша по капитальному строительству Сергей Мардаровский.

Один из наиболее важных объектов технического перевооружения – эллинг-1 стапельно-сдаточного производства. В нем были смонтированы новые системы вентиляции и кондиционирования, два современных 200-тонных крана, заменены и реконструированы стапельные линии. Особого внимания требуют энергосистемы цеха, обеспечивающие строительство кораблей в северном и южном доках. Наиболее технически и организационно сложная задача – замена крыши эллинга, так как при выполнении работ необходимо обеспечить микроклиматические условия внутри помещения.

На предприятии также ведется реконструкция транспортно-передаточного комплекса. После обновления он даст возможность транспортировать крупногабаритные секции на стапель водным путем. Кроме того, планируется удлинение причального комплекса на 10 метров в сторону акватории, реконструкция трансбордерной ямы, техническое перевооружение гидротехнических сооружений и усовершенствование технологий спуска кораблей на воду.

Модернизация проводится одновременно с выполнением производственной программы. При составлении перечня мероприятий были максимально учтены перспективы дальнейшего развития подразделений и производств Севмаша при строительстве и испытании кораблей.

Подробнее интервью заместителя генерального директора Севмаша по капитальному строительству Сергея Мардаровского можно прочитать в журнале "Завод" (№4), сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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