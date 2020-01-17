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ЦАМТО

Компания Dassault Aviation обнародовала некоторые результаты 2019 года

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Dassault Aviation
Сборка административного самолета Falcon на предприятии французской компании Dassault Aviation.
Источник изображения: Mehdi Fedouach / AFP

ЦАМТО, 16 января. Французская компания Dassault Aviation Group 7 января обнародовала информацию о ряде полученных заказов и выполненных в течение 2019 года поставках.

В частности, в течение года заказчикам были поставлены 40 новых самолетов семейства "Фалькон". Для сравнения, в 2018 году заказчикам был поставлен 41 самолет этого семейства. Компания планировала поставить в 2019 году 45 самолетов "Фалькон", но не достигла этого результата из-за сложной ситуации на рынке. В 2019 году были заказаны 40 самолетов семейства "Фалькон" по сравнению с 42 самолетами в 2018 году.

В 2019 году на экспорт были поставлены 26 истребителей "Рафаль" по сравнению с 12 самолетами этого типа в 2018 году (9 на экспорт и 3 ВС Франции).

По состоянию на 31 декабря 2019 года портфель заказов компании составлял 75 истребителей "Рафаль" (47 на экспорт и 28 – ВС Франции) и 53 самолета семейства "Фалькон" по сравнению со 101 "Рафалем" (73 на экспорт и 28 – ВС Франции) и 53 "Фалькон" в декабре 2018 года.

Планируется, что официальный ежегодный отчет и планы поставок на 2020 год Dassault Aviation Group опубликует 27 февраля 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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