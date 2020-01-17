ВМС Индии сократят планы по приобретению военной техники

ЦАМТО, 16 января. В связи с нехваткой финансовых средств, ВМС Индии сокращают некоторые из запланированных закупок. Данный шаг, по мнению старших офицеров, отрицательно скажется на затянувшемся процессе модернизации флота и эффективности его деятельности.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники в ВМС Индии, за последние месяцы флот сократил планы по приобретению кораблей противоминной обороны (MCMV) с 12 до 8 ед., а заказ на российские вертолеты радиолокационного дозора Ка-31 урезан с 10 до 6 машин.

Министерство обороны Индии одобрило приобретение кораблей класса MCMV и вертолетов Ка-31 в феврале 2015 года и мае 2019 года с начальными бюджетами в 320 и 36 млрд. рупий, соответственно. Однако неуклонно снижающийся бюджет на проекты привел к тому, что ВМС закупят меньше платформ, чем ожидалось первоначально.

В ноябре 2019 года Министерство обороны Индии санкционировало импорт только шести дополнительных самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Нептун" компании Boeing на сумму 1,8 млрд. долл. вместо 10 ед., которые планировали приобрести ВМС. Начальный бюджет этого проекта составлял 210 млрд. рупий.

Источники в индийских ВМС сообщают, что сокращение закупок военно-морской техники является частью инициативы флота по рационализации своих расходов после того, как в конце прошлого года МО не смогло удовлетворить запрос на выделение дополнительных 200 млрд. рупий (2,82 млрд. долл.) для финансирования приобретения новых ВиВТ. Общий бюджет ВМС составил 412,59 млрд. рупий против прогнозируемой суммы в 643,07 млрд. рупий.

При этом, для сравнения, бюджет ВМС Индии на капитальные расходы в 2019/20 ф.г. в размере 231,56 млрд. рупий меньше, чем аналогичная статья в сумме 254,61 млрд. рупий годом ранее. Данная ситуация приводит к отсрочкам в платежах по уже приобретенным ВиВТ.

В конце 2019 года межпарламентский комитет по обороне подверг критике федеральное правительство за невыполнение обязательств по оплате услуг и продукции военного назначения.

По словам начальника штаба ВМС адмирала Карамбира Сингха, продолжающийся дефицит финансирования вынудил флот пересмотреть "15-летний перспективный план развития морских сил" (MCCP), предусматривавший к 2027 году иметь в своем боевом составе 200 военных кораблей, и сократить их количество до 175 платформ.

На ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года адмирал Карамбир Сингх заявил, что доля ВМС в оборонном бюджете снизилась с 18% в 2012/13 ф.г. до 13% в 2019/20 ф.г., добавив, что в этих условиях эффективная эксплуатация даже 175 платформ является "оптимистичной".Чтобы сократить дефицит, адмирал выступил за внедрение новых технологий и модернизацию вооружений на уже имеющихся или строящихся кораблях, а также начать поиск более дешевых аналогов.

План MCCP также предполагал, что ВМС будут эксплуатировать 458 ед. авиационной техники, однако ввиду нехватки средств эти цифры также были сокращены до примерно 320 платформ.

По мнению высокопоставленных военных чиновников, сокращение расходов, которое негативно сказалось на программах модернизации и закупок для ВМС, вряд ли прекратится в 2020/21 ф.г., поскольку экономический рост в стране замедляется, а инфляция растет. Следует отметить, что подобные проблемы затрагивают также СВ и ВВС Индии.