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Военное обозрение

Против 100 беспилотников: Boeing тестирует новейшую лазерную пушку

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Источник изображения: Marinecorpstimes.com, Boeing Company

Крупнейшая аэрокосмическая компания США Boeing все активнее занимается испытаниями новейших систем лазерного оружия. В этот раз специалисты компании проверили возможности недавно разработанной лазерной пушки действовать против беспилотных летательных аппаратов.

Система компактного лазерного оружия Boeing (CLWS) отличается простотой, портативностью, возможностью оперативной настройки. В состав системы CLWS входит интегрированная система противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе радиолокационные средства обнаружения и сенсорная система идентификации и выбора цели с высоким разрешением.

Источник изображения: Marinecorpstimes.com, Boeing Company

В CLWS установлен лазер мощностью 2 кВт. При этом вся система лазерного оружия упаковывается в небольшой транспортный контейнер. Общий вес одной такой системы составляет 2267,96 кг. В случае необходимости боевого применения оружие устанавливается на специальной колесной платформе (обычно – на машине Stryker) или размещается на треноге на специальном контейнере, оснащенном подсистемами электроэнергии и охлаждения.

Разработанная Boeing система входит в программу мобильных армейских лазеров и предназначена для использования в составе экспедиционных сил США, в том числе и в Европе. Высокая мобильность системы позволяет перебрасывать ее куда угодно, что не исключает возможность применения новейшего оружия в «горячих точках», где сейчас задействованы американские войска.

В компании Boeing заявили о том, что система CLWS прошла 5 успешных испытаний, во время которых противостояла 100 с лишним беспилотным летательным аппаратам. Это впечатляет. Во время испытаний новейшее оружие показало себя с лучшей стороны, что и обусловило повышенный интерес к нему со стороны армейского командования. В 2018 году несколько систем CLWS по специальному заказу Министерства обороны США уже были поставлены компанией Boeing в армейские подразделения и в течение 6 месяцев развернуты за пределами Соединенных Штатов.

Источник изображения: Marinecorpstimes.com, Boeing Company

Специалисты высоко оценивают новую систему, называя ее лучшим средством по борьбе с легкими беспилотными летательными аппаратами. Учитывая широкое применение последних в современных локальных войнах и конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке, американская лазерная система действительно становится весьма востребованной на практике – и армейскими подразделениями, и Корпусом морской пехоты. Именно сухопутные войска и КМП сейчас и являются заказчиками новейшей системы.

Таким образом, в США все активнее ведутся разработки именно в сфере лазерного оружия. Для американской оборонной промышленности это направление является традиционным, поскольку еще в годы Холодной войны Вашингтон начал эксперименты с лазерным оружием, а подлинным толчком к развитию лазерных технологий стала принятая в годы президентства Рональда Рейгана программа Стратегической оборонной инициативы. Тогда американцы с помощью лазерного оружия хотели перехватывать советские ракеты в случае конфликта с СССР.

Времена изменились, но интерес американцев к лазерному оружию не ослаб. Поэтому сейчас, когда началась новая «гонка вооружений», американская военная промышленность активизировала исследования в сфере лазерных технологий. Их результатом и стало появление подобной компактной лазерной системы.

Кстати, еще несколько лет назад скептически настроенные эксперты сомневались в том, что Пентагону удастся получить компактную лазерную систему, а также не верили в возможность ее установки на платформе Stryker. Ведь эта машина не обладает высокой грузоподъемностью и выдерживает вес в 2-3 тонны. Но, как оказалось, скептицизм был излишним – компании Boeing удалось представить именно компактную лазерную систему весом чуть более 2 тонн, и установить ее на Stryker.

Отсюда главный вывод: недооценивать вероятного противника и его технологии не стоит, себе же дороже выйдет. Впрочем, и Россия в последние годы также не отстает от американцев в сфере лазерных технологий, а по некоторым данным и превосходит разработки США. Тот же "Пересвет" как пример.

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Страны
Россия
США
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Stryker
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