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Военно-промышленный курьер

За Россию в плане вооружения Германия спокойна

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Источник изображения: vpk-news.ru

Немецкое издание Handelsblatt посвятило материал перспективному российскому авианосцу.

Речь идет о проекте 23000 «Шторм», разработанном Крыловским государственным научно-исследовательском центре.

«Размеры захватывают дух: более 300 метров в длину и более 65 метров в высоту. Осадка почти одиннадцать метров и водоизмещение 80000 тонн. Работает на четырех ядерных реакторах мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разогнать корабль до 55 километров в час», говорит автор, не сомневается, что масштабный проект будет претворен в жизнь.

«Когда дело доходит до вооружения, Россия соберет все, что потребуется военным»», отмечается в статье.

Далее он уточняет, что авианосец должен суметь разместить около 70 самолетов и вертолетов. Помимо Су-33, это новейшие многоцелевые истребители МиГ-35 и Су-57.

Кроме того, в его арсенал войдет новое гиперзвуковое чудо-оружие «Кинжал» и противокорабельная ракета «Циркон». Также корабль строится специально под ракеты средней дальности типа «Калибр».

«ВМФ России ранее заявлял, что планирует ввести в эксплуатацию атомный авианосец около 2030 года»,  - говорится в завершении статьи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Су-33
Циркон-С 3М22
Проекты
23000 Шторм
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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