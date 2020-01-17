Пакистан в ожидании турецких вертолётов

Пакистан всё ещё надеется вооружиться турецкими вертолётами. Вчера, 15 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Пакистана продлило срок поставки 30 боевых вертолётов T129. Разногласия Турции с союзниками по НАТО существенно осложнили жизнь турецкому ВПК. Так, нежелание США предоставить Турции лицензии на экспорт технологий поставило под вопрос контракт с Пакистаном стоимостью $1,5 млрд.

Вертолёт T129 ATAK Источник изображения: flightglobal.com

Вчера стало известно о том, что Минобороны Пакистана продлило срок поставки 30 боевых вертолётов T129 на год. За это время компания Tusas Engine Industries должна разработать собственный двигатель для 129 ATAK. «Пакистан согласился дать нам ещё один год для решения проблемы. Мы надеемся, что вскоре мы сможем разработать собственный двигатель для Т129. Через год Пакистан сможет быть удовлетворён уровнем прогресса программы двигателей, или США всё же смогут предоставить нам экспортную лицензию», — рассказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Ударные вертолёты T129 являются лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанного в 80-е годы. Первый полёт A129 Mangusta состоялся в сентябре 1983 года. Всего было произведено 60 вертолётов для итальянской армии. Турция также объявила о планах сборки 60 вертолётов. Т-129 оснащён двумя двигателями LHTEC CTS800-4A, что даёт ему возможность развивать скорость до 270 км/ч при боевом радиусе 561 км. Потолок составляет 6 км. На вооружении вертолёта находится стационарная 20-мм трёхствольная автоматическая пушка, а также подвесные установки для различных типов ракет.