Войти
ТАСС

Минобороны России: США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке

250
0
0
Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

В ведомстве отметили, что продолжающиеся вооруженные атаки Вашингтона нарушают международное право

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. США вместо вывода своих подразделений продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном в четверг Минобороны РФ.

"Вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока. Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что США также поспособствовали обострению обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. В заявлении отмечается, что США любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать легитимность своего присутствия на территории арабской республики, необходимого "для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны".

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы", - подчеркивается в заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
06.12.2019
Рашид Нургалиев: Вашингтон претендует на мировое господство в киберпространстве
02.05.2019
Свои на восточном базаре
25.04.2019
Министр обороны России отметил накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира
31.03.2017
США бомбят гражданских, но "виновата все равно Россия"
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
05.09.2011
Пресс-конференция c бывшим министром иностранных дел России Евгением Примаковым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру