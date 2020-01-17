Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс

Транспортный самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus специально для перевозки негабаритных грузов, 9 января 2020 года выполнил свой первый рейс. Какой именно груз перевез самолет, не уточняется. Согласно сообщению концерна, до 2023 года в строй будут введены еще пять самолетов такого типа.

Разработка грузового самолета Beluga XL велась с 2014 года. В качестве основы для нового транспортника специалисты взяли пассажирский лайнер A330-200. Первый полет самолета состоялся в июле 2018 года. С тех пор в рамках летных испытаний Beluga XL выполнил около 200 полетов, проведя в воздухе более 700 часов.

Согласно сертификату, Beluga XL рассчитан на перевозку грузов массой до 51 тонны. В сертификационной документации указаны два варианта максимальной взлетной массы для транспортного самолета: 205 и 227 тонн. При этом максимальная посадочная масса для обоих вариантов самолетов одинакова — 187 тонн.

Длина транспортника составляет 63,1 метра, размах крыла — 60,3 метра, а высота — 18,9 метра при максимальной взлетной массе 227 тонн. Beluga XL может выполнять полеты на расстояние до четырех тысяч километров при полной загрузке.

Ранее сообщалось, что Airbus будет использовать Beluga XL для перевозки крыльев пассажирских лайнеров A350 XWB. В один такой самолет поместятся две полностью собранные консоли крыла. Для сравнения, устаревающие транспортные самолеты Beluga, разработанные в 1990-х годах и используемые Airbus в том числе и для этих целей, могут перевозить по одной консоли крыла A350 XWB.

Василий Сычёв