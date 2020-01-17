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Интерфакс-АВН

РФ экспортировала в Африку крупную партию приборов ночного видения

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Аппаратура Швабе
Аппаратура Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" поставил крупную партию монокуляров ночного видения в интересах одной из стран африканского континента, сообщила в четверг государственной корпорации (ГК) "Ростех".

"Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Речь идёт о монокуляре ПН21К, который выпускается на мощностях Новосибирского приборостроительного завода (входит в холдинг "Швабе").

"При доступной цене он комплектуется разными объективами, может крепиться на голове и имеет минимально возможные размеры в своем классе, что выгодно отличает его от распространенных аналогов", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор ГК "Ростех" Олег Евтушенко отмечает, что "оптические приборы, выпускаемые предприятиями "Швабе", давно зарекомендовали себя во всем мире".

"Монокуляр ПН21К представлялся на крупных российских и международных выставках, где получил множество положительных экспертных оценок. На сегодняшний день эта разработка пользуется большим спросом за рубежом и является одним из лидеров продаж в сегменте приборов ночного видения. В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий", - сказал Евтушенко, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток.

"Например, монокуляр может использоваться для исследования флоры и фауны, экстремального спорта и туризма, спасательных работ, ликвидации природных и техногенных катастроф, охраны и обеспечения безопасности", - говорится в пресс-релизе.

В прошлом году монокуляр ПН21К опробовали в действии участники международной акции "Ночь музеев".

"С помощью прибора посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило наблюдали за жизнью ночных животных и птиц", - говорится в сообщении.

Холдинг "Швабе" входит в ГК "Ростех" и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России - сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

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