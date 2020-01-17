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Раскрыт размер ядерного арсенала США

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Источник изображения: Фото: Nicole Neri / Reuters

В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Текущий размер ядерного арсенала США раскрывается в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.

Из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических — на европейских объектах.

В публикации указывается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

В январе издание The Drive сообщало, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в качестве носителей оружия потеряли термоядерные бомбы B61-7 и B83-1, но сохранили крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM) класса «воздух — земля» с термоядерными боеголовками W80-1, тогда как переносчиком термоядерных бомб B61-7, B61-11 и B83-1 останутся созданные по стелс-технологии стратегические бомбардировщики В-2A Spirit.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
B61 ЯБ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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