Большому десантному кораблю «Королев» пришлось отражать нападение с воздуха

В соседнем морском квадрате вертолетчики Балтийского флота обнаружили у калининградского побережья чужую подводную лодку.

В ходе отработки элементов курсовой задачи в море БДК «Королев» провел комплекс артиллерийских стрельб по различным целям, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Стрельбы выполнялись из универсальной артустановки АК-176 и зенитных комплексов АК-630М.

Основным пунктом программы стало отражение воздушных атак с малых высот. Все цели были успешно поражены. Также экипаж провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде.

А в это время на соседнем морском полигоне вертолетчики БФ искали подводную лодку условного противника.

По замыслу учений, у берегов Калининградской области появилась вражеская субмарина, которая могла нарушить морские коммуникации Балтфлота. В указанный квадрат были направлены палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Экипажи отработали задачи по поиску и слежению за объектом с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После чего вертолетчики уничтожили цель авиабомбами.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)