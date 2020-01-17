США и Китай заключили «мир»…торговый

В Вашингтоне прошла церемония подписания торгово-экономического соглашения между США и Китаем, которое стороны назвали «историческим».

В соответствии с соглашением, Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей и существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы. Документ подкреплен «надёжной системой урегулирования споров, которая обеспечит своевременное и эффективное обеспечение соблюдения условий исторической договорённости», говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, прекращение принудительной передачи технологий, увеличение объёма закупок американской сельскохозяйственной продукции, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций, восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем и урегулирование споров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Среди участников церемонии были президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и ряд других высокопоставленных представителей администрации и членов Конгресса. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.