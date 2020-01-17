ВКС России перекраивают сирийский «ландшафт»

Непрекращающиеся провокации со стороны джихадистов и обстрел жилых кварталов вынудили Дамаск остановить действие перемирия и перейти к жестким мерам. По всей линии фронта на юге Идлиба возобновились боевые действия.

Активное участие в умиротворении боевиков приняли ВКС РФ. Российская авиация применила по подземным убежищам террористов мощные фугасные бомбы ФАБ-3000. В образовавшейся от ее взрыва воронке можно спрятать многоэтажный жилой дом.

В Сети опубликована фотография, на которой показаны последствия применения ФАБ-3000. По утверждению автора, который является военным пилотом запаса, при ее использовании даже можно не целиться, так как при взрыве наносится громадный урон на большой площади, бронетехнику отшвыривает на несколько десятков метров, а укрепления сносит с земли.

«Это то самое оружие, которое меняет ландшафты и поворачивает русла рек. Можно даже не особо целиться. Достаточно метнуть её в район цели и там просто появится новое озеро. А можно бросить не одну, а несколько. Замечательная бомбулечка», - цитирует Free News блогера «Fighterbomber».

По информации, размещенной в открытых источниках, при весе 3 тонны, масса взрывчатого вещества авиабомбы ФАБ-3000 составляет около 1400 кг. Впрочем, на вооружении ВКС РФ находится еще более мощная авиабомба ФАБ-9000, в которой вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте, составляет порядка 4300 кг.