Осенью Одесса вновь примет «гостей» из НАТО

Пресс-служба киевского правительства сообщила о том, что Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры.

Документ в брюссельской штаб-квартире НАТО подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

«Учения «Нерушимая устойчивость-2020» пройдут 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», - говорится в сообщении.

Всего в учениях планируется участие более 200 специалистов. По результатам мероприятий Высшая морская школа США в начале 2021 года представит детальный анализ и рекомендации.

Ранее Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличило присутствие на море, суше и в воздухе в Черноморском регионе.