В США ждут перемен во внешней политике России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», - сказала она. По ее словам, американский президент Дональд Трамп заявлял о желании улучшить отношения между Россией и США, но, как отметила Ортагус, все это зависит от российских властей.

«Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике», - добавила представитель Госдепа.

В Белом доме отказались комментировать отставку российского правительства, пишет ТАСС.