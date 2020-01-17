Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского исполнилось 308 лет

ЦАМТО, 16 января. Военно-космическая академия имени Александра Федоровича Можайского – важное звено в формировании образовательной системы Министерства обороны.

Академия является одним из самых крупных высших военных учебных заведений России, где обучаются будущие офицеры и прапорщики, способные нести службу во всех родах войск Вооруженных сил, осваивать военную технику, добиваться высоких результатов в выполнении задач государственной важности, а также реализовывать научные идеи и быть достойными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

Академия имени А.Ф.Можайского ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 года. Это первое в России военно-учебное заведение, в котором реализовывалась система политехнического образования.

В ВУЗе осуществляется подготовка на 12 факультетах, реализуется 86 образовательных программ. Академия имеет оснащенную, согласно современным тенденциям, учебно-материальную базу, в состав которой входит более 7000 ед. вооружения, военной и специальной техники, а также 110 научных лабораторий. В академии функционируют 32 общепризнанные научные школы, одна из которых признана ведущей научной школой Российской Федерации, а 18 – внесены в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.Количество обучающих составляет более 5300 человек. Подготовка специалистов носит комплексный характер, который определяется широким спектром специальностей высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Подготовка специалистов по специальностям, связанным с ракетно-космической обороной, контролем космического пространства и военной картографией осуществляется в Российской Федерации только на базе академии. География службы выпускников академии охватывает всю территорию Российской Федерации.

Академия принимает активное участие в выставках различного масштаба, где сотрудники академии традиционно являются участниками в экспертных комиссиях по оценке и отбору экспонатов, а также представляют свои научно-технические разработки на различных выставочных платформах, такие как "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации", "Архимед", "АРМИЯ", "Научно-техническое творчество и инновации" и другие.

За последние 5 лет академия приняла участие в более чем 20-ти выставках, 3200 конференций, академией получено более 90 патентов на изобретения и полезные модели.

Курсанты и слушатели ежегодно становятся участниками более 15 конференций, организованных Минобороны России, Минобрнауки России, Правительством Санкт-Петербурга, а также призерами и победителями научных конкурсов всероссийского уровня.

В 2019 году состоялся 91-й выпуск офицеров. Государственную итоговую аттестацию успешно прошли более 1200 выпускников, завершивших в полном объеме освоение основных образовательных программ. Впервые в этом году осуществлен выпуск военных специалистов для Управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. За высокие показатели в учебе, примерную воинскую дисциплину, активную научную и общественную работу 50 выпускникам присуждены медали Министерства обороны Российской Федерации "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" и выданы дипломы с отличием, а 150 выпускникам – дипломы с отличием, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.