Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ

ЦАМТО, 16 января. В настоящее время в интересах войсковой ПВО по заданию Министерства обороны предприятиями ОПК проводятся десять опытно-конструкторских работ.

В их числе разработка перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики "Деривация-ПВО".

Кроме того, во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса "Адъютант", на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.