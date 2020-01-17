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ЦАМТО

Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. В настоящее время в интересах войсковой ПВО по заданию Министерства обороны предприятиями ОПК проводятся десять опытно-конструкторских работ.

В их числе разработка перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики "Деривация-ПВО".

Кроме того, во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса "Адъютант", на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Деривация-ПВО
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