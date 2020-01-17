«От Индийского океана до Суэцкого канала»: в Индии назвали зону ответственности новой эскадрильи Су-30МКИ

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В Индии накануне официальный представитель ВВС страны заявил о том, что в ближайшее время состоится официальное формирование 222-й эскадрильи военно-воздушных сил, оснащённой модернизированными истребителями Су-30МКИ.

Речь идёт об эскадрилье, которая получила название «Тигровые акулы». Отличается от других истребительных эскадрилий ВВС Индии она тем, что в её составе будут находиться исключительно те Су-30МКИ, которые переоборудованы под возможность использования крылатых ракет авиационного базирования BrahMos. Базироваться подразделение военной авиации Индии будет в Танджавуре (штат Тамилнад) на юге страны.

Формирование 222-й эскадрильи осуществляется после завершения комплекса испытаний Су-30МКИ с ракетами «БраМос». Индийские лётчики испытывали обновлённые модификации Су-30МКИ, осуществляя ракетные пуски по целям на суше и на море. Испытания индийским командованием были признаны успешными.

Из заявления официального представителя ВВС Индии:

Зоной ответственности эскадрильи «Тигровые акулы» будет обширный регион. С учёта возможностей крылатых ракет БраМос границы этого региона таковы: от Индийского океана до Суэцкого канала.

Командующий южным командованием ВВС Индии маршал авиации Амит Тивари:

Регион Индийского океана граничит с тремя континентами и играет важную роль в обеспечении регионального мира, безопасности и процветания. ВВС Индии являются стратегически важной силой, и у нас всё готово для расширения зоны охвата. Это стало возможно из-за оснащения истребителей Су-30МКИ 2,5-тонными крылатыми сверхзвуковыми ракетами BrahMos.

222-я эскадрилья «Тигровые акулы» является наследницей одноимённой эскадрильи, которая в Индии была сформирована в 1969 году. Тогда на её вооружении стояли самолёты Су-7.