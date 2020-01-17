США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ

Военные США возобновили совместные операции с Ираком против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает газета The New York Times, они были прерваны в начале января в связи с нападениями на военные базы в Ираке. Отмечается, что военные хотели возобновить их как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» со стороны ИГ.

Эскалация в регионе последовала после авиаудара США по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде.

2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого военные базы США в Ираке несколько раз подвергались ракетным обстрелам. 8 января был атакован объект в Эйн-аль-Асад, 12-го — база Балад, а 14-го — Эт-Тажи.