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Интерфакс-АВН

Расчеты "Искандер" отработали на учениях в Еврейской автономной области групповые ракетные удары

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Благовещенск. 16 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты ракетного соединения Восточного военного округа провели в Еврейской автономной области серию электронных (учебных) пусков ракет ОТРК "Искандер" по целям, имитирующим полевые штабы и аэродромы условного противника, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Подразделения отработали ряд задач по скрытному перемещению, подготовке ракетных комплексов и данных для стрельбы. Расчеты выполнили несколько десятков электронных пусков ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам на удалении от 50 до 200 километров", - говорится в сообщении.

Для организации связи в ходе учений был задействован современный мобильный комплекс "Редут-2УС", недавно поступивший в соединение. Он обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

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Продукция
Искандер
Редут-2УС
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Военные учения
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