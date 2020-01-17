Расчеты "Искандер" отработали на учениях в Еврейской автономной области групповые ракетные удары

Благовещенск. 16 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты ракетного соединения Восточного военного округа провели в Еврейской автономной области серию электронных (учебных) пусков ракет ОТРК "Искандер" по целям, имитирующим полевые штабы и аэродромы условного противника, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Подразделения отработали ряд задач по скрытному перемещению, подготовке ракетных комплексов и данных для стрельбы. Расчеты выполнили несколько десятков электронных пусков ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам на удалении от 50 до 200 километров", - говорится в сообщении.

Для организации связи в ходе учений был задействован современный мобильный комплекс "Редут-2УС", недавно поступивший в соединение. Он обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.