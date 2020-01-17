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Известия.ru

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Специалисты предприятия «Роскосмос» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы специалистов компании «Российские космические системы».

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, которые будут предназначены для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — говорится в документах.

Чтобы реализовать подобный проект, авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных.

В апреле 2019 года стало известно, что американские спутники-шпионы GSSAP неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая.

В том числе в 2017 году они подлетали на расстояние 10–15 км к российским гражданским спутникам «Экспресс-АМ8», «Луч», военному «Благовесту», а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.

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