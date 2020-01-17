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Известия.ru

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lockheed Martin

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США подписало контракт на выполнение работ по созданию гиперзвукового оружия.

Об этом 15 января сообщила пресс-служба крупнейшего американского оборонного концерна Lockheed Martin, с которым было заключено соглашение. Стоимость контракта на проведение третьего этапа работ по созданию системы вооружения OpFires составляет $31,9 млн.

В рамках программы предполагается разработка ракеты сухопутного базирования с планирующим боевым блоком. Ожидается, что она будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника. Испытания отдельных компонентов начнутся в 2021 году.

15 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва создает новое гиперзвуковое оружие, якобы основываясь на похищенных у Соединенных Штатов технологиях.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

В докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента также говорилось о том, что США отстают от России в области совершенствования ядерных сил.

24 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация, когда ни у одной страны, кроме России, нет гиперзвукового оружия.

28 декабря 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о планах увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 Махов.

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Страны
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США
Продукция
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
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