Назван способ уничтожения США России за 15 минут

Технологическое и экономическое преимущество США может реализоваться в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала России и Китая, заявил «Эксперту» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Преимущества Вашингтона в космосе им названы одним из способов преодоления «позиционного тупика, который появился в связи с возникновением [в условиях гипотетической ядерной атаки] ситуации гарантированного взаимного уничтожения».

«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сказал Макиенко.

По его словам, «в одиночку Россия не может противостоять США, хотя, наверное, наша страна еще очень долго будет в состоянии нанести США неприемлемый или очень ощутимый ущерб».

В январе 52 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II 388-го и 419-го крыльев Военно-воздушных сил (ВВС) США с авиабазы Хилл в Юте совершили «Слоновью прогулку».