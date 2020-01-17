Handelsblatt (Германия): Россия планирует строительство атомного авианосца

Россия наращивает вооружения и хочет конкурировать с ВМС США в мировом океане. Недавно стало известно о планах по строительству нового авианосца, хотя официальных подтверждений пока нет, пишет «Хандельсблатт». Новый корабль будет гораздо больше «Адмирала Кузнецова» и получит новейшее оружие.

Страна наращивает вооружения: недавно стало известно о планах по строительству нового авианосца. Он призван конкурировать с ВМС США в Мировом океане.

Масштабы поражают: более 300 метров в длину и более 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров и водоизмещение около 80 тысяч тонн. Четыре ядерных реактора мощностью 305 мегаватт каждый, которые будут разгонять его до 55 км/ч. Вот каким может быть новый атомный авианосец, который собирается построить Россия.

Что касается вооружения, то Россия, несомненно, разместит на новом корабле все лучшее оружие, которым оснащает армию прямо сейчас. А это немало: авианосец сможет принять на борт около 70 боевых самолетов. На палубе найдется место не только находящимся на вооружении в настоящий момент Су-33, но и новейшим многоцелевым истребителям МиГ-35 и Су-57, которые пока в разработке.

Кроме того, речь идет о новейшем гиперзвуковом чудо-оружии, которое кремлевский владыка Владимир Путин показал миру два года назад: ракетах "Кинжал" класса "воздух-земля", а также управляемых противокорабельных ракетах "Циркон". Вдобавок новый авианосец сможет стрелять ракетами средней дальности "Калибр", которые Россия собирается активно разрабатывать после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Заказ на создание атомного авианосца российская Объединенная судостроительная компания (ОСК), предположительно, получит уже в этом году, хотя официального подтверждения этой информации пока не последовало. Ранее командование российских ВМС заявляло о готовности принять атомный авианосец на вооружение к 2030 году.

Это перекликается и с заявлением российского Министерства обороны о том, что контракт на строительство авианосца должен быть заключен в 2025 году. На строительство потребуется пять лет.

Старые планы лягут в основу

Впрочем, не исключено, что эти планы будут скорректированы и воплотятся в жизнь быстрее. В минувшие годы Кремль активно демонстрировал свои амбиции в области внешней политики и политики безопасности. Так, российское руководство оборудовало военно-морскую базу в Сирии и рассчитывает реализовать аналогичные планы в Ливии.

В целом, планы по разработке авианосца не новы: СССР собирался построить такой корабль еще в разгар холодной войны, чтобы восстановить баланс в гонке вооружений, в частности на море. Авианосец "Адмирал Ульяновск" должен был противостоять атомным авианосцам класса "Нимиц" (получившего свое обозначение по названию первого такого корабля Nimitz, принятого на вооружение в 1975 году).

Но советские военные просчитались: корабль был заложен в 1988 году на верфи в нынешнем украинском Николаеве, но после распада СССР ни у Украины, ни у России не было денег и возможностей для эксплуатации авианосца. В 1992 году его корпус был распилен, и проект отправился на свалку истории.

Разработка нового авианосца связана с по крайней мере частичной реанимацией старого проекта. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, "Адмирал Ульяновск" послужит базой для нового авианосца.

Опыт разработки ядерных двигателей

При всей любви к СССР и ностальгии по славным советским временам российская "оборонка" не допустит ошибки - и не станет воссоздавать 30-летний корабль "один в один". Возможно, старые чертежи подойдут для разработки корпуса, но в остальном авианосец будет спроектирован в соответствии с современными достижениями военной науки и техники. Так что проект вполне можно назвать новым.

В частности, это касается двигателей. Они также станут ядерными, но конструкция будет совершенно новой, тем более что российские верфи в последние годы накопили в этой области значительный опыт в ходе строительства атомных ледоколов.

"Технический проект и документы, по которым в конце 1980-х - начале 1990-х годов велись работы над "Ульяновском" в Николаеве, пригодятся при разработке нового российского авианосца", - процитировал ТАСС анонимный источник в российской судостроительной отрасли. Кроме того, будет учтен опыт строительства значительно меньшего по размерам авианосца "Адмирал Кузнецов", который принимал участие в военной операции в Сирии.

"Адмирал Кузнецов" - в настоящий момент единственный авианосец, имеющийся в распоряжении России. Он сошел со стапелей в 1985 году, имеет водоизмещение около 60 тысяч тонн и таким образом значительно уступает в размерах будущему кораблю. Кроме того, "Адмирал Кузнецов" оснащен всего лишь традиционными паровыми турбинами и котлами.

С 2017 года это судно находится в доках, где ведутся его ремонт и модернизация, которые после пожара в декабре 2019 года продлятся, предположительно, до 2022 года.

Официальное подтверждение планов по строительству нового корабля, в принципе, не очень-то и нужно: в последние году подробности расходов на оборону и безопасность не публикуются, так как Владимир Путин несколько лет назад назвал их "совершенно секретными". Известно лишь, что в 2019-2021 годах около 30% всех бюджетных расходов предназначены именно обороне. Это очень напоминает ситуацию времен холодной войны.

Чисто технически российский флот, получив новый авианосец, сможет приблизиться к американскому. Однако в количественном плане США останутся бесспорным лидером: ведь у них есть целых десять кораблей класса "Нимиц". Кроме того, построить собственный авианосец уже успел и Китай.

Андрэ Баллин (Andre Ballin)