Войти
Интерфакс-АВН

Женщины-астронавты NASA вышли в открытый космос, успешно заменили на МКС аккумуляторы

340
0
0
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир.
Источник изображения: NASA/Handout via REUTERS

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в ходе выхода в среду в открытый космос с борта Международной космической станции провели успешные работы по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание. Вместо трех они демонтировали четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установили два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Выход астронавтов в космос начался в 06:35 во времени Восточного побережья США (14:35 мск).

Как сообщалось, перед самым началом работ в открытом космосе у Кристины Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки. Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем была упакована в сумку астронавта.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир. Проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часа, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. После монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они позволят значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м за всю истории станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
11.01.2019
NASA просит Роскосмос разработать "Союз" для полетов на Луну
09.01.2019
Интриги сенаторов: почему в США не ждут Рогозина
09.06.2018
В NASA не исключают приглашения иностранных космонавтов к полету вокруг Луны на корабле Orion
06.02.2015
Обама пообещал НАСА в 2016 году более 18,5 миллиарда долларов
16.11.2012
NASA отреагировало на потерю связи между российским ЦУП и МКС
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне