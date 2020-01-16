Войти
Военно-промышленный курьер

Десятки военных получили ранения - СМИ о последствиях ракетного удара

590
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Пентагоне попытались скрыть последствия ракетного удара Ирана по американской авиабазе в Ираке.

По данным американского издания «The Washington Post», удар баллистическими ракетами не самой большой мощности по базе Айн Аль-Ассад стал серьезным испытанием для военнослужащих США. 

По утверждению официального Вашингтона погибших действительно нет, однако, несколько десятков американских военных получили ранения различной степени тяжести. В основном они были от бетонных осколков подземных бункеров, в которых прятались солдаты, контузий, а также вызванных психических расстройств.

«На прошлой неделе в результате ракетного обстрела авиабазы Айн-Асад в западном Ираке образовались глубокие воронки, были уничтожены жилые помещения и место посадки вертолета. По крайней мере, два солдата были отброшены взрывной волной в окно, и несколько десятков американских военнослужащих также получили травмы и сотрясение мозга в результате ракетных ударов, сообщили военные представители на базе. Удары были особенно опасными, потому что они приходили волнами, с интервалом до 15 минут каждый. В течение этих интервалов силы быстрого реагирования неоднократно пытались выдвинуться к местам взрывов, чтобы оценить результаты ударов и найти коллег», - пишет издание.

Free News отмечает, что США за несколько часов до атаки получили информацию о нанесении удара, заблаговременно укрыв своих военнослужащих в бомбоубежищах, сооруженных еще во времена Саддама Хусейна. Однако, эти укрытия оказались недостаточно надежными, о чем свидетельствуют фотографии американцев, находившихся внутри. Своды бункеров потрескались, наблюдались отколы бетонной крошки, которая посекла солдат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Похожие новости
16.10.2019
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
20.09.2019
"Калашников с винтом" и "Крокодил": в чем секрет популярности Ми-24
01.10.2015
Конгресс США рассмотрит вопрос поставок оружия курдским ополченцам в Ираке
21.09.2015
РФ и США могут схлестнуться в небе над Сирией
15.09.2015
СМИ Латинской Америки: Россия не допустит ливийского сценария в Сирии ("ИноСМИ", Россия)
10.03.2009
Продать все за пять лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне