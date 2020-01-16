Десятки военных получили ранения - СМИ о последствиях ракетного удара

В Пентагоне попытались скрыть последствия ракетного удара Ирана по американской авиабазе в Ираке.

По данным американского издания «The Washington Post», удар баллистическими ракетами не самой большой мощности по базе Айн Аль-Ассад стал серьезным испытанием для военнослужащих США.

По утверждению официального Вашингтона погибших действительно нет, однако, несколько десятков американских военных получили ранения различной степени тяжести. В основном они были от бетонных осколков подземных бункеров, в которых прятались солдаты, контузий, а также вызванных психических расстройств.

«На прошлой неделе в результате ракетного обстрела авиабазы Айн-Асад в западном Ираке образовались глубокие воронки, были уничтожены жилые помещения и место посадки вертолета. По крайней мере, два солдата были отброшены взрывной волной в окно, и несколько десятков американских военнослужащих также получили травмы и сотрясение мозга в результате ракетных ударов, сообщили военные представители на базе. Удары были особенно опасными, потому что они приходили волнами, с интервалом до 15 минут каждый. В течение этих интервалов силы быстрого реагирования неоднократно пытались выдвинуться к местам взрывов, чтобы оценить результаты ударов и найти коллег», - пишет издание.

Free News отмечает, что США за несколько часов до атаки получили информацию о нанесении удара, заблаговременно укрыв своих военнослужащих в бомбоубежищах, сооруженных еще во времена Саддама Хусейна. Однако, эти укрытия оказались недостаточно надежными, о чем свидетельствуют фотографии американцев, находившихся внутри. Своды бункеров потрескались, наблюдались отколы бетонной крошки, которая посекла солдат.