"Амбиции выросли": в ФРГ оценили проект авианосца России

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
Авианосец "Москва" позволит российскому флоту конкурировать с американским, пишут немецкие СМИ. Как предполагают журналисты, после введения этого корабля в эксплуатацию - а оно запланировано на 2030 год - ВМФ России перестанет уступать флоту США с технической точки зрения, и Вашингтон будет впереди только за счет количества.
После появления в российском флоте авианосца "Москва" он сможет составить конкуренцию американским ВМС, считают в немецком издании Handelsblatt.
"Его размеры ошеломляют: более 300 м в длину и 65 м в высоту. Осадка почти 11 м, водоизмещение порядка 80 тыс. т. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 км/ч", - указали в статье.
Несмотря на то что запуск "Москвы" в эксплуатацию намечен на 2030 год, эти планы могут быть перенесены на более ранний срок, отметил журналист.
"В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии", - подчеркнул он.
В создании нового атомного авианосца будут использованы технический проект и документация, по которой в конце 1980-х - начале 1990-х годов перестраивали незаконченный тяжелый атомный авианосец «Ульяновск», обратил внимание автор статьи. Эти данные он привел со ссылкой на российские СМИ.
После создания такого корабля российский флот перестанет уступать американскому с технической точки зрения, а, значит, у США останется только количественное преимущество, подчеркивается в материале.
«Кинжал», которым могут оснастить перспективный авианосец, несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. О нем президент России Владимир Путин рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Как подчеркнул глава государства, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» МиГ-31 позволяют ему доставлять ракету в обозначенную точку сброса «за считанные минуты». По словам президента, ракета, которая во время полета превышает скорость звука до десяти раз, способна маневрировать на всех участках своего маршрута.
Другие подробности о новой ракете сообщал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов весной 2018 года. Он объяснил, что истребитель МиГ-31 выбрали в качестве носителя, поскольку он "наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах".
Через год Путин выступал с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Тогда он впервые представил гиперзвуковую ракету «Циркон», которую Handelsblatt также назвало «чудо-оружием» для авианосца «Москва».
«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», - говорил президент. Он обратил внимание, что «Циркон» может развивать скорость в девять чисел Маха, то есть порядка 11 тыс. км/ч. Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Такие ракеты будут ставить на вооружение субмарин и кораблей надводного флота.
Немецкий журнал Stern окрестил «Циркон» «убийцей авианосцев». В издании отметили, что новейшая российская ракета может развить скорость, в шесть раз превышающую скорость звука, и действовать в диапазоне порядка 600 км.
«Циркон» заинтересовал и британские СМИ, которые активно обсуждали характеристики новой российской гиперзвуковой крылатой ракеты. По мнению журналистов, такое оружие представляет собой угрозу для флота Великобритании и может изменить баланс сил в мире.
«Эксперты опасаются, что ракета «Циркон» может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью 6 млрд фунтов», - подчеркнули в статье. Но у британского флота нет средств для защиты своих кораблей от таких ракет, поэтому авианосцам придется держаться вне зоны их досягаемости, то есть в сотнях километров.
Лидия Мисник