"Амбиции выросли": в ФРГ оценили проект авианосца России

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Авианосец "Москва" позволит российскому флоту конкурировать с американским, пишут немецкие СМИ. Как предполагают журналисты, после введения этого корабля в эксплуатацию - а оно запланировано на 2030 год - ВМФ России перестанет уступать флоту США с технической точки зрения, и Вашингтон будет впереди только за счет количества.

После появления в российском флоте авианосца "Москва" он сможет составить конкуренцию американским ВМС, считают в немецком издании Handelsblatt.

"Его размеры ошеломляют: более 300 м в длину и 65 м в высоту. Осадка почти 11 м, водоизмещение порядка 80 тыс. т. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 км/ч", - указали в статье.

Автор обратил внимание, что корабль может переносить до 70 самолетов и вертолетов. К тому же авианосец могут оснастить ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые в издании назвали «чудо-оружием».

Несмотря на то что запуск "Москвы" в эксплуатацию намечен на 2030 год, эти планы могут быть перенесены на более ранний срок, отметил журналист.

"В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии", - подчеркнул он.

В создании нового атомного авианосца будут использованы технический проект и документация, по которой в конце 1980-х - начале 1990-х годов перестраивали незаконченный тяжелый атомный авианосец «Ульяновск», обратил внимание автор статьи. Эти данные он привел со ссылкой на российские СМИ.

После создания такого корабля российский флот перестанет уступать американскому с технической точки зрения, а, значит, у США останется только количественное преимущество, подчеркивается в материале.

«Кинжал», которым могут оснастить перспективный авианосец, несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. О нем президент России Владимир Путин рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Как подчеркнул глава государства, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» МиГ-31 позволяют ему доставлять ракету в обозначенную точку сброса «за считанные минуты». По словам президента, ракета, которая во время полета превышает скорость звука до десяти раз, способна маневрировать на всех участках своего маршрута.

Другие подробности о новой ракете сообщал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов весной 2018 года. Он объяснил, что истребитель МиГ-31 выбрали в качестве носителя, поскольку он "наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах".

Многофункциональная боевая часть «Кинжала» позволяет поражать и стационарные, и движущиеся цели, в том числе корабли противника.

Через год Путин выступал с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Тогда он впервые представил гиперзвуковую ракету «Циркон», которую Handelsblatt также назвало «чудо-оружием» для авианосца «Москва».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», - говорил президент. Он обратил внимание, что «Циркон» может развивать скорость в девять чисел Маха, то есть порядка 11 тыс. км/ч. Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Такие ракеты будут ставить на вооружение субмарин и кораблей надводного флота.

Немецкий журнал Stern окрестил «Циркон» «убийцей авианосцев». В издании отметили, что новейшая российская ракета может развить скорость, в шесть раз превышающую скорость звука, и действовать в диапазоне порядка 600 км.

«Циркон» заинтересовал и британские СМИ, которые активно обсуждали характеристики новой российской гиперзвуковой крылатой ракеты. По мнению журналистов, такое оружие представляет собой угрозу для флота Великобритании и может изменить баланс сил в мире.

Как указывало издание Mirror, ракета вполне способна «одним ударом» уничтожить самые современные корабли британского флота.

«Эксперты опасаются, что ракета «Циркон» может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью 6 млрд фунтов», - подчеркнули в статье. Но у британского флота нет средств для защиты своих кораблей от таких ракет, поэтому авианосцам придется держаться вне зоны их досягаемости, то есть в сотнях километров.

Лидия Мисник