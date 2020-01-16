Кибервойска Польши: надежда на подростков

В последние годы польское военное ведомство активно реализует программу создания в государстве так называемых «Войск обороны киберпространства». О масштабах соответствующих мероприятий можно судить только по тому факту, что Долгосрочной программой модернизации Войска Польского в 2020-2035 годах на техническое оснащение и обеспечение кибервойск предусмотрено выделение около 2,6 млрд. долларов.

Согласно утвержденным планам, орган управления новым родом войск должен быть сформирован до конца 2022 года, а все подчиненные ему структуры достигнут полной оперативной готовности к исходу 2024 года. Первым шагом в этом направлении стало создание летом 2019 года Национального центра кибербезопасности на базе Инспектората информатики и Национального центра криптологии.

В общем комплексе мероприятий по созданию кибервойск министерство обороны Польши предпринимает неординарные шаги по подготовке будущих защитников информационного пространства страны.

В январе 2020 года военное ведомство приступило к реализации программы, получившей наименование «CYBER.MIL с классом». Проектом предусматривается создание в ряде средних школ и лицеев классов углубленной подготовки по специализации «кибербезопасность и современные информационные технологии», шефство над которыми будет осуществлять министерство обороны.

Всего в течение года в стране планируется сформировать 15 таких классов. В 2019 году первый экспериментальный специализированный класс будущих киберспециалистов был создан в лицее г.Ловиче (Лодзьское воеводство) при поддержке Лодзьского политехнического университета и Польской группы вооружений – консорциума предприятий оборонной промышленности.

Польское оборонное ведомство не только возьмет на себя шефство над классами школьников и лицеистов, изучающих основы кибербезопасности, но и будет осуществлять их финансирование. При этом определено, что минобороны оплатит до 80% стоимости компьютерной техники, закупаемой учебными заведениями, но сумма для каждого класса не должна превышать 52,6 тыс. долларов. Также ведомством установлена численность каждого класса (10-15 человек) и ежегодная выплата преподавателям информационных технологий (около 15,8 тыс. долларов). Всего в 2020 году на реализацию программы «CYBER.MIL с классом» в военном бюджете выделено порядка 920 тыс. долларов.

Формирование специализированных классов будет проводиться в основном в небольших городах численностью до 100 тыс. жителей, в школах и лицеях, осуществляющих подготовку учащихся по математике, физике и информатике на повышенном уровне и имеющих значительные достижения и репутацию. По мнению разработчиков программы, эти учебные заведения должны организовать сотрудничество с университетами и научными учреждениями и привлекать их специалистов для проведения занятий по специализации. Также военное ведомство планирует организовывать проведение практики школьников по получаемой специализации.

Представители польского министерства обороны заявляют, что целью программы «CYBER.MIL с классом» является подготовка специалистов в сфере обеспечения кибербезопасности для государственных и военных учреждений. Выпускники специализированных классов будут иметь преференции при поступлении на обучение в высшие военные учебные заведения и факультеты на специальности, связанные с информационными технологиями.

Однако в рамках формирования кадрового потенциала кибервойск польское военное ведомство не ограничилось созданием профильных классов в обычных школах и лицеях.

С 1 сентября 2019 года при Военно-технической академии начал функционировать Военный общеобразовательный лицей информатики, в двух классах которого обучаются 50 человек. Ученики этого учебного заведения, кроме основной специальности, проходят также углубленную начальную военную подготовку, в ходе занятий носят военную форму и находятся на полном государственном обеспечении.

Кроме того, значительно расширен набор курсантов на специальности, связанные с информационными технологиями, в Военно-технической академии и Академии ВМС. Всего до 2025 года всеми высшими военными учебными заведениями планируется подготовить для кибервойск более 2 тыс. подпоручников.

Для формирования корпуса сержантов и хорунжих для нового рода войск в Польше создана новая подофицерская школа, которая ежегодно готовит 600 военнослужащих по соответствующим специальностям.

Планируется также подготовить кибернетические подразделения и в Войсках территориальной обороны. На первом этапе их численность должна составить около 100 военнослужащих.

В названии нового рода войск понятие «оборона киберпространства» не должно никого вводить в заблуждение. Польское военное командование открыто заявляет, что основными задачами кибервойск будут «обеспечение безопасности компьютерных сетей, мониторинг угроз в информационной сфере, киберразведка и наступательные действия», то есть взлом и нарушение работы информационных сетей противника.

Не случайно заместитель министра обороны Польши Томаш Здзикот, курирующий программу формирования Войск обороны киберпространства, заявляет, что их основу составят молодые военнослужащие. Именно таким полякам, не имеющим четко сформировавшееся мировоззрение и убеждения, легче поставить задачи по нарушению информационного пространства «неугодных» стран, проведению кибератак и взлому компьютерных сетей. Это может восприниматься ими как очередная компьютерная игра, без осознания возможных последствий.

Кроме того, на умы молодого населения Польши и стран Балтии продолжает оказываться мощное информационное воздействие средствами массовой информации западных стран, формирующее образ врага в лице России и ее союзников, представляющих «реальную военную угрозу» для НАТО и ЕС. Все это, очевидно, не способствует снижению напряженности в сфере безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

Николай Крылов