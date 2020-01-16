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РИА Новости

Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая

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Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong, pool

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Китай, вероятнее всего, будет наращивать и модернизировать свой ядерный арсенал в ближайшие годы, но надежда на присоединение Пекина к переговорам по контролю над вооружениями по-прежнему остается, заявил в интервью РИА Новости директор центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Пятнадцатого января 1955 года руководство Китая приняло решение о создании в стране собственного ядерного арсенала. Согласно экспертным военным оценкам, у Китая около 290 ядерных зарядов. И хотя это число несравнимо с показателями России и США, Китай продолжает модернизацию и наращивание своих ядерных сил.

Вайц рассказал, что военный парад в Пекине 1 октября 2019 года, посвященный 70-летию образования КНР, подтвердил, что в ближайшие годы Китай, по всей видимости, развернет большее число ядерных вооружений и более разнообразное ракетное "портфолио". В частности, как отмечает эксперт, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах Dong Feng (DF)-31AG и DF-41, ракетах радиуса средней и меньшей дальности DF-17 и DF-26, ракете промежуточной дальности DF-21D, баллистической ракете подводной лодки Ju Lang-2 (JL-2), стратегическом бомбардировщике H-6Ns, а также крылатой ракете для поражения наземных целей CJ-100.

"Некоторые ожидают, что ядерный арсенал Китая будет продолжать улучшаться как в количественном, так и в качественном отношении, приближаясь к показателям России и США. Согласно их оценкам, Пекин рассмотрит возможность переговоров по стратегическим ограничениям только после того, как нарастит схожий с Россией и США ядерный потенциал. Но даже тогда Пекин, вероятно, будет настаивать на том, чтобы какое-либо соглашение применялось как к ядерным, так и к обычным силам всех основных военных держав Азии", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, если Пекин не будет сдерживать наращивание своей силы посредством формального контроля над вооружениями или других мер, то США и Россия "будут противостоять обязательным ограничениям в отношении своих собственных наступательных и оборонительных ракетных возможностей". В этой связи Вайц уверен, что желание администрации президента США Дональда Трампа отойти от двустороннего контроля над вооружениями с Россией и подключить к нему Китай является разумным.

"Возрождение соперничества между великими державами, разработка новых стратегических военных технологий и другие разработки требуют возможного перехода к новому подходу. Пекин изменил свою политику по другим важным военным вопросам, таким как приобретение авианосцев или по вопросу иностранных баз, поэтому изменение китайской позиции по переговорам о стратегических вооружениях не является напрасной надеждой. Без более широкой поддержки со стороны Пекина контроль над стратегическими вооружениями может умереть", - уверен эксперт.

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DF-26
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