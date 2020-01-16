Военный эксперт: интерес к российскому вооружению повысился

Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений, заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, в мире признают лидирующие позиции РФ в этой сфере.

Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", – подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что Россия впервые в истории обгоняет другие страны мира по созданию нового ядерного оружия.

"Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот – другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", – сказал он.

По словам президента, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь "нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться".

"Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", – сказал Путин.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в мире признают лидирующие позиции России в сфере вооружений.

"Интерес к российскому оружию повысился после успешного участия России в операции в Сирии. В частности, это касается средств ПВО. Мы видим интерес даже со стороны тех стран, которые раньше не находились в сфере интересов российского ВПК – старые клиенты США интересуются российским оружием. Россия сейчас занимает устойчивое второе место в мире по продаже вооружений, при этом отрыв от Китая, Британии и других стран достаточно весомый, что говорит о достаточно сильных позициях в области продажи современных вооружений", – сказал Борис Рожин.