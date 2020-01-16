Санкции за непослушание: США предостерегли Ирак от покупки С-400

США пригрозили Ираку санкциями за покупку С-400

Если Ирак все же приобретет у России зенитные ракетные комплексы С-400, США могут ввести против Багдада санкции, предупредил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ. Намерение купить российские системы вызвано отказом Вашингтона поставлять Ираку свое вооружение.

США могут ввести санкции против Ирака в случае, если он приобретет российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Газета The Wall Street Journal незадолго до этого со ссылкой на иракских законодателей сообщила, что власти Ирака рассматривают возможность приобретения у России этих ЗРС.

По словам источников издания, стороны сейчас проводят соответствующие консультации. Как утверждают иракские законодатели, власти Ирака решили активизировать диалог по этому вопросу из-за вероятности вывода американских войск из страны. Как сообщают источники, официальные лица России ранее уже предлагали Ираку купить эти комплексы.

Член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави подтвердил газете, что Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны. «Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», - подчеркнул он.

Другие иракские парламентарии отметили, что комитет по безопасности и обороне обращался к минобороны страны с просьбой обсудить с Москвой покупку этих ЗРС. Как пояснил член комитета Абдул Халек Аль-Аззави, парламент предоставил премьеру страны полномочия заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны у той страны, «у которой он захочет». Парламентарий уточнил, что системы могут быть приобретены, в том числе, у России «или у кого угодно».

В иракском минобороны не стали комментировать WSJ эту информацию. На запросы издания не ответили в Пентагоне и в Госдепартаменте. Газета не смогла связаться с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и с «Ростехом».

О намерении правительства Ирака купить у России ЗРС С-400 в мае прошлого года сообщал и иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади.

Как пишет ТАСС, он уточнил, что пока нет «дорожной карты», которая определяла бы точные даты такой сделки. На вопрос журналистов, может ли Вашингтон помешать Ираку купить С-400, посол ответил: «Есть соответствующие дипломатические каналы».

Заявление Хади прозвучало после того, как в Багдаде 23-25 апреля состоялось заседание российско-иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны России в заседании участвовал в том числе вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос принадлежащего Григорию Березкину РБК, заявил, что информации о конкретных обращениях пока нет. «Россия - один из ведущих игроков в мире в плане военно-технического сотрудничества. Многие наработки и технологии - беспрецедентные, наилучшего качества и очень выгодные и конкурентоспособные. Вместе с тем любое конкретное предложение, любой конкретный запрос в каждом отдельном случае прорабатывается и рассматривается. Пока мне не известно, чтобы были какие-то конкретные обращения», - уточнил Песков.

Как рассказал источник РБК в Минобороны,

речь идет о двух полковых комплектах с двумя боекомплектами. «Итого четыре дивизиона и два командных пункта», - констатировал он.

Он затруднился назвать стоимость сделки. По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, такое количество техники может обойтись Багдаду минимум в $1 млрд. «Стоимость может колебаться от $1 млрд до $1,5 млрд в зависимости от комплектации, количества расчетов, которые надо обучить, и так далее», - пояснил эксперт. Ирак, как страна, которая тратит несколько сотен миллионов долларов в год на закупку вооружений, в состоянии приобрести эти комплексы.

Багдад несколько лет рассматривал варианты покупки китайских комплексов FD-2000 (модель HQ-9, «Красное знамя») и российских С-400, напомнил Фролов. По его словам, китайцы предлагали более выгодные условия. Он решил, что либо стороны не договорились, либо российские комплексы покупаются в довесок.

Системы С-400 «Триумф» предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других формах противодействия.

Эти ЗРС получают Вооруженные силы России. Два дивизиона ЗРС обеспечивают противовоздушную оборону российских военных объектов в Сирии - Хмеймиме и Тартусе.

Лидия Мисник