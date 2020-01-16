Süddeutsche Zeitung (Германия): колонны в ночи

США совместно с другими странами НАТО проводят учения, в ходе которых будет отрабатываться срочная переброска американских войск в Восточную Европу. По словам отвечающих за операцию генералов, эти маневры не направлены против конкретных стран, но от них должны исходить четкие сигналы устрашения.

Армия США отрабатывает переброску войск через Германию. Бундесвер оказывает содействие маневрам.

Так много военных на немецких дорогах не было давно. С конца января Германия станет центром самого большого перемещения войск США за последние 25 лет. США с партнерами из других стран будут отрабатывать переброску одной дивизии через территорию Германии в Польшу и Прибалтику. "Защитник Европы 2020" (Defender Europe 2020) - так назвали маневры, в ходе которых в течение весны из США в Германию будет переброшено 20 тысяч военнослужащих с военной техникой. Вместе с уже размещенными в Европе силами США и персоналом наций-партнеров в учениях примут участие 37 тысяч военнослужащих.

Бундесвер отвечает за логистические процессы и примет в учениях вспомогательное участие, в том числе в маневрах в Прибалтике. Генерал-лейтенант Мартин Шеллайс (Martin Schelleis), инспектор германских Объединенных сил обеспечения, ответственных за поддержку иностранных войск, и заместитель командующего американской армии в Европе генерал-майор Эндрю М. Ролинг (Andrew M. Rohling), объяснили во вторник на совместной пресс-конференции, что речь идет о отработке переброски больших воинских контингентов на большое расстояние, чтобы те смогли отреагировать в случае опасности. "Мы не делали такого 25 лет", - сказал генерал-майор Ролинг. До конца 80-х - начала 90-х годов такие переброски из Америки отрабатывались регулярно, и в них участвовало до 125 тысяч военнослужащих.

От крупных маневров в направлении Востока должны исходить "четкие сигналы устрашения"

Для того чтобы понять значение маневров в 2020 году, нужно рассматривать их в связи с другими миссиями: с тех пор как в 2014 году Россия аннексировала Крым, прибалтийские страны испытывают страх перед соседней великой державой на востоке. Поэтому НАТО усилила свою боеготовность вдоль восточного фланга альянса дополнительными воинскими соединениями и послала по одному мультинациональному батальону в Эстонию, Латвию, Литвы и Польшу. Кроме того, США увеличили численность своего контингента в Польше. Но если произойдет конфликт, то эти войска НАТО не смогут противостоять превосходящим им по силе российским войскам. Согласно исследованиям, Россия может выставить там 78 тысяч солдат. НАТО за короткое время не способна противопоставить им даже вдвое меньше бойцов. Поэтому американцы в ходе учений "Защитник Европы" отрабатывают переброску целой дивизии в Восточную Европу, которая усилила бы тамошний контингент. Генерал-майор Ролинг и генерал-лейтенант Шеллайс подчеркивают, что эти маневры не направлены против определенной страны. Но от них должны исходить "четкие сигналы устрашения".

Для армии США, но также и для бундесвера эти маневры могут стать проверкой того, сработает ли логистика при таких крупных учениях. В разгар маневров в конце февраля ночью по дорогам будут перемещаться колонны длиной от одного до полутора километров, состоящие приблизительно из 20 транспортных средств. Бундесвер должен взять на себе управление движением и его обеспечение. Он исходит из возможности возникновения транспортных заторов, но будет стараться учитывать потребности населения. После Пасхи передвижение колонн прекратится. Железная дорогая должна будет интегрировать транспортировку танков в график движения грузовых поездов, большая нагрузка ляжет на морские порты, например, на Бремерхафен.

Левые критикуют маневры. Александр Ной (Alexander Neu), политик, специализирующийся на вопросах обороны, видит в них очередную "ступень эскалации, проводимой США в отношении к России". По его словам, большинство немцев хочет с Россией "мира и разрядки, а не бряцания оружием".

Майк Шимански (Mike Szymanski)