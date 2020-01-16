Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне

ВМС США сконцентрировали свою боевую мощь на слишком больших и дорогостоящих кораблях, которых, кроме прочего, не хватит на то, чтобы победить Россию или Китай в возможной схватке. Эту мысль последовательно развивает вашингтонский Центр стратегических и бюджетных оценок в своем докладе за декабрь прошлого года.

Выдержки из документа опубликованы в The National Interest. Авторы доклада - Брайан Кларк и Тимоти Уолтон - утверждают, что ВМС США не успевают реагировать на быстро меняющуюся угрозу. По их данным, надводный флот не соответствует стоящей перед ним задаче по сдерживанию мировой агрессии ни по размеру, ни по наступательным способностям, ни по стойкости.

Проблема в том, что современные американские корабли слишком большие и слишком дорогие в обслуживании: они требуют огромных экипажей и вряд ли могут быть использованы в распределенных операциях. Тревогу вызывают и системы обнаружения, которыми оборудованы корабли. В случае конфликта с Китаем, пишут авторы документа, они будут либо недоступны, либо повысят уровень уязвимости до критических отметок.

Сейчас ВМС США продолжают эксплуатировать огромные миноносцы типа "Арли Берк", к середине года их количество может быть доведено до 80 единиц, стоимость каждого корабля достигает 2 миллиардов долларов. Помимо них основой флота должны стать устаревающие ракетные крейсера типа "Тикондерога" и новые фрегаты-ракетоносцы в количестве 20 единиц.

Однако, как полагает эксперт Defence News Дэвид Лартер, включить радары, которыми оборудованы эти корабли, практически равнозначно их гибели: китайские силы смогут засечь и нейтрализовать их. Эту проблему должны решить разрабатываемые в США небольшие роботизированные корабли, которые смогут использовать радары, в то время как миноносцы смогут идти с отключенными РЛС.

В этом случае появляется новая проблема. Беспилотные корабли могут быть уязвимы для китайских моряков на рыболовных судах, мобилизованных правительством для охоты за дронами.

В докладе предлагается строить универсальные сторожевые корабли, которые могут действовать как в беспилотном режиме, так и с экипажем на борту. Похожие проекты, по данным издания, ВМС США уже рассматривают.

Майя Бирюкова