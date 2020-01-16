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Российская газета

Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри

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Воздушный командный пункт ВВС США E-4B Nightwatch, его еще называют самолетом "Судного дня", показали изнутри на видео. Командный пункт был создан на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747-200.

У ВВС США на сегодняшний день четыре E-4B. Они предназначены для первых лиц страны - президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства на тот случай, если началась ядерная война, а наземные структуры управления разрушены или повреждены. Тогда самолеты станут командными пунктами.

На видео показаны верхняя и средняя палубы. Здесь каждое рабочее место оборудовано компьютерами, средствами связи. В этих отсеках можно и отдыхать, есть спальные места.

В самолете имеется комната для совещаний и кухня. Кстати, на E-4B установлено оборудование для пpиемa тoпливa oт caмoлетoв-зaпpaвщикoв. Поэтому он может находиться в воздухе неделю.

Первый полет E-4B Nightwatch совершил в июне 1973 года.


Светлана Цыганкова

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Страны
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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