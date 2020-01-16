Эксперт рассказал о страхующем от третьей мировой войны российском оружии

Новые российские разработки в сфере стратегического ядерного вооружения сдерживают другие державы от развязывания третьей мировой войны. Об этом в среду, 15 января, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что страна впервые в истории обгоняет другие страны по созданию ядерного оружия, Коротченко заявил, что возможности стратегических ядерных сил качественно выросли.

«Российская ядерная триада боеготова, самое главное — выстроена надежная система боевого управления, которая резервирована, многократно дублирована и готова довести команду на пуск вплоть до отдельного старта», — приводит его слова «РИА Новости».

Он особо отметил ракетный комплекс «Авангард» с ядерным планирующим боевым блоком, который невозможно перехватить существующими системами ПРО, а также межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». По мнению Коротченко, потенциальный противник «прекрасно осознает» последствия нападения на Россию. Таким образом своим оружием Россия страхует человечество от третьей мировой войны.

Коротченко подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом, и напомнил о других комплексах с ядерным оружием: баллистической ракете «Сармат», подводном беспилотнике «Посейдон» и крылатой ракете с неограниченной дальностью полета «Буревестник».

Ранее в этот же день Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что страна впервые за всю историю создания стратегических ядерных вооружений никого не догоняет, а идет впереди, а обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед.