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WarSpot

Российскому стелс-бомбардировщику быть?

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Источник изображения: warspot.ru

Российские инженеры не оставляют намерений создать перспективный стелс-бомбардировщик. Вчера, 14 января, газета «Известия» сообщила о том, что в её редакцию попала копия контракта на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию средств спасения экипажа ПАК ДА.

По данным контракта, российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА должен пойти в серию в 2027 году. Предварительные испытания назначены на апрель 2023 года (завершатся осенью 2025-го), а государственные — на февраль 2026-го. Планируется выпустить три лётных образца бомбардировщика.

Трудно сказать, насколько реалистичны эти сроки. Так, ещё в 2017 году замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что лётные испытания первых прототипов могут начаться не ранее 2025 года, а серийный выпуск может быть налажен в 2028–2029 годах.

Рендер ПАК ДА

Источник изображения: mil.ru

Экипаж машины будет состоять из четырёх человек, для оснащения первых ПАК ДА изготовят 12 катапультных кресел. Их создание и подготовка к серийному производству обойдутся в 500 млн рублей.

Рендер ПАК ДА

Источник изображения: mil.ru

Аббревиатура ПАК ДА расшифровывается как перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения разрабатывается как кардинально новый проект, который должен со временем заменить состоящие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, превзойдя их по всем показателям.

О начале реализации плана по созданию принципиально новой боевой машины для дальней авиации в России заявили в 2007 году, тогда же началась подготовка различных концепций, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Из примерно десятка вариантов, подготовленных к 2012 году, были отобраны четыре наиболее перспективных. Выбор был сделан в пользу проекта типа «летающее крыло», на что повлиял опыт ВВС США, к тому времени уже реализовавших эту конструктивную схему на практике (стратегические бомбардировщики В-2, построенные в форме «летающего крыла» и использующие новейшие стелс-технологии, состояли на вооружении американских ВВС с 1997 года).

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ПАК ДА
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1 комментарий
№1
16.01.2020 06:48
России нужны стратеги не только для обороны. Судя по всему сейчас, после Сирии,  активно идёт создание нового политического центра силы, который к 24 -му году должен быть способен обеспечить безопасность любому, кто к нему примкнёт.
Китаю и России надо утихомирить Ближний Восток, как нефтяной рынок и торговый путь, вытеснив оттуда США. Это станет важным фактором в противостоянии грядущему кризису.
+1
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