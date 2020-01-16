Америка обеспокоена тем, что Су-57 будет вооружен гиперзвуковой ракетой

Эксперты США наконец-то признали превосходство российского самолета пятого поколения над американскими истребителями F-35

За океаном только сейчас начали муссировать информацию, опубликованную ТАСС еще в позапрошлом году о том, что в соответствии с Государственной программой вооружения ВС России на 2018–2027 годы многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами. Помнится, речь шла о том, что это будет боеприпас с характеристиками, аналогичными гиперзвуковым ракетам «Кинжал», но меньших габаритов, для того, чтобы можно было разместить его в фюзеляже самолета. Долго же до них доходит. Впрочем, издание National Interest уже публиковало материал о возможности размещения гиперзвукового оружия на платформе Су-57.

Ранее американцы сомневались и в том, что Су-57 соответствует техническим требованиям самолетов пятого поколения, и в том что Россия владеет гиперзвуковым оружием. Теперь, похоже, все эти сомнения развеялись. Наконец-то эксперты в США признали, что F-35 уступает новой «сушке» во многом, а главное - в том, что у российского самолета пятого поколения скоро будет гиперзвуковое вооружение, чем американский истребитель «Молния-2» похвастаться не сможет еще очень и очень долго. Напомним, что ракета Х-47М2 «Кинжал» развивает скорость в 10 Махов, при этом может маневрировать на всех этапах траектории полета, что дает ей возможность обманывать системы ПРО противника, доставляя при этом ядерные и обычные боеголовки на расстояние более 2000 километров.

С США рассматривают данный факт как серьезную угрозу, но, все же, уповают на то, что проект интеграции гиперзвуковых ракет с платформой Су-57 окажется очень дорогостоящим и это сделает его неисполнимым для бюджета Минобороны РФ в ближайшей перспективе.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО