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Военное обозрение

Стало известно, кто передал САА разведданные о наступлении ИГИЛ из зоны американского контроля

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Источник изображения: topwar.ru

Сирийские и ливанские информационные ресурсы публикуют сводки о том, что войска САР получили данные о существенном трафике боевиков ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ) в районе лагеря Эт-Танф. Этот район Сирии продолжает контролироваться американским военным контингентом. Полученные сирийскими вооружёнными силами данные позволили им подготовиться к удару, предпринятому игиловцами.

Речь идёт о попытке наступления нескольких групп террористов ИГИЛ* численностью в несколько сотен человек.

По данным ливанской информационной службы AMN, боевики ИГИЛ попытались взять под свой контроль Бадия-аш-Шам. Когда боевики попытались начать наступление, то в упомянутом районе были встречены шквальным огнём с позиций САА. Удар сирийских войск резко охладил наступательный порыв боевиков. Сообщается о десятках убитых среди представителей террористического псевдохалифата.

В этой ситуации особое внимание обращает на себя тот факт, кто передал сирийской разведке данные о начале террористического трафика из района, контролируемого американскими военными. Сделали это представители вооружённых сил соседнего Ирака. Информация была передана через пограничников в районе переправы Аль-Валид.

В Сирии в очередной раз отмечают, что сам факт попытки наступления игиловцев с территорий, оккупированных США, свидетельствует о том, что на этих территориях боевики чувствуют себя вполне вольготно.

Когда Дамаск неоднократно требовал от Вашингтона вывести свои войск из зоны Эт-Танф, власти США всякий раз отвечали отказом, заявляя, что в этом районе «продолжают борьбу с ИГИЛ». На самом деле, основная деятельность США близ Эт-Танфа заключается в контроле над местными месторождениями нефти.

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Страны
Ирак
Ливан
Сирия
США
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