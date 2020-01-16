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ТАСС

Источник: Россия переоборудовала египетские МиГ-29 в топливозаправщики

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Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта
Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта.
Источник изображения: кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

Собеседник агентства в оборонно-промышленном комплексе не уточнил, сколько подвесных агрегатов заправки ПАЗ-МК получил Египет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проданные Россией в Египет истребители МиГ-29М/М2 были поставлены вместе с оборудованием, позволяющим использовать самолеты как воздушные топливозаправщики. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Египет вместе с истребителями МиГ-29М/М2 получил подвесные агрегаты заправки ПАЗ-МК, что дает возможность истребителям выполнять функции самолетов-заправщиков", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил число поставленных ПАЗ-МК.

В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Кадры готовящейся заправки в воздухе истребителя Rafale с помощью МиГ-29 показаны в видеоролике, опубликованном министерством обороны Египта. На видео, в частности, демонстрируется выпущенная из подвесного агрегата между двигателями МиГ-29 топливозаправочная штанга.

Как отмечает специализированное издание Jane's, ранее радиус действия самолетов ВВС Египта за пределами страны был сильно ограничен, так как ВВС республики не располагали какими-либо воздушными топливозаправочными системами. Как сообщал ранее ТАСС, с Египтом был подписан контракт на 50 истребителей МиГ-29, поставки машин в арабскую республики начались в 2017 году.

Агрегаты заправки ПАЗ-МК производит российское НПП "Звезда". По данным с сайта производителя, агрегаты были разработаны для увеличения дальности полета российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Данных об их практическом использовании в российской армии нет.

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