В Германии оказались «ошеломлены» проектом нового российского авианосца

Немецкое издание Handelsblatt заявило, что российский флот сможет конкурировать американским ВМС после появления авианосца «Москва», проект которого назван «ошеломительным».

"Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тыс. тонн. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час", – передает РИА "Новости" текст издания.

Корабль, как отмечает издание, может переносить на борту до 70 самолетов и вертолетов, также его могут оснастить ракетами "Кинжал" и "Циркон". Их газета называет "чудо-оружием".

В статье подчеркивается, что запуск авианосца "Москва" в эксплуатацию намечен на 2030 год, однако эти планы могут быть перенесены на более ранний срок.

"В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии", – отмечает автор статьи.

Указывается, что российский флот после создания такого корабля не будет уступать американскому с технической точки зрения – США сохранят лишь количественное преимущество.

9 января президенту России Владимиру Путину продемонстрировали модели проектируемого российского авианосца типа "Ламантин" и уже построенного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", и какие проекты авианосцев существуют сейчас.

Сергей Гурьянов