Гранатометчики поразили три тысячи целей с 3D-эффектом

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа на сборах поразили свыше трех тысяч 3D-целей на пяти полигонах. Более 600 военнослужащих стреляли из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

Особенность подготовки мишенных полей в том, что для них использовали объемные рисунки, создающие 3D-эффект, сообщила пресс-служба Западного военного округа. К сборам военнослужащие готовились в течение месяца, отрабатывая различные способы применения автоматических гранатометов "Пламя" и ручных гранатометов РПГ-7В. А объемные цели помогали им изучать особенность стрельбы в сложных погодных условиях - во время снега, ледяного дождя и резкого ветра.

Отработали военнослужащие и новые способы группового поражения бронеобъектов, находящихся в укрытии.

Кроме того, гранатометчики тренировались уничтожать активную защиту танков в условиях ограниченного пространства населенных пунктов. Использовали они подвижные и появляющиеся цели на дистанциях от 300 до 700 метров, имитирующие группу пехоты, безоткатные артиллерийские орудия и танк в укрытии.

Светлана Цыганкова