Войти
Российская газета

Гранатометчики поразили три тысячи целей с 3D-эффектом

530
0
0
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа на сборах поразили свыше трех тысяч 3D-целей на пяти полигонах. Более 600 военнослужащих стреляли из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

Особенность подготовки мишенных полей в том, что для них использовали объемные рисунки, создающие 3D-эффект, сообщила пресс-служба Западного военного округа. К сборам военнослужащие готовились в течение месяца, отрабатывая различные способы применения автоматических гранатометов "Пламя" и ручных гранатометов РПГ-7В. А объемные цели помогали им изучать особенность стрельбы в сложных погодных условиях - во время снега, ледяного дождя и резкого ветра.

Отработали военнослужащие и новые способы группового поражения бронеобъектов, находящихся в укрытии.

Кроме того, гранатометчики тренировались уничтожать активную защиту танков в условиях ограниченного пространства населенных пунктов. Использовали они подвижные и появляющиеся цели на дистанциях от 300 до 700 метров, имитирующие группу пехоты, безоткатные артиллерийские орудия и танк в укрытии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.12.2019
В соединение ЮВО под Волгоградом поступил новейший электронный стрелковый тренажер
18.06.2019
Совместные тренировки военных начались в рамках учений "Славянское братство" в Сербии
03.07.2018
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
21.06.2018
Более 2 тыс. гранатометчиков участвуют в сборах на полигонах ВВО в восьми регионах
12.11.2012
Цивилизованные способы утилизации не прижились в Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне