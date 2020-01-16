В правительстве России подтвердили планы продолжить поставки Су-57

Программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооруженным силам (ВС) России будет продолжена в соответствии с графиком. Об этом в среду, 15 января, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Всё по плану идет, всё нормально», — цитирует «Интерфакс» ответ вице-премьера на вопрос о возможной корректировке программы после крушения Су-57 в Хабаровском крае.

24 декабря сообщалось о создании комиссии для расследования причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Самолет разбился во время испытательного полета. Летчик успел катапультироваться, уточняет RT.

30 декабря сообщалось, что для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что идут испытания с двигателем второго этапа.