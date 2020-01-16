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Известия.ru

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

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Источник изображения: Фото: NASA

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС). Об этом 15 января сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

Выход начался в 6:35 по времени восточного региона США (14:35 мск). Предполагается, что он продлится шесть с половиной часов.

Этот выход является третьим из четырех запланированных в открытый космос с целью модернизации энергосистем МКС.

2 января сообщалось, что Кристина Кук может установить рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин. Американка прибыла на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта 2019 года в составе экипажа корабля «Союз МС-12». Это ее первый космический полет: Кук выполняет функции бортинженера.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
МКС
Союз ПКК
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