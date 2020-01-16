Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС). Об этом 15 января сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

Выход начался в 6:35 по времени восточного региона США (14:35 мск). Предполагается, что он продлится шесть с половиной часов.

Этот выход является третьим из четырех запланированных в открытый космос с целью модернизации энергосистем МКС.

2 января сообщалось, что Кристина Кук может установить рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин. Американка прибыла на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта 2019 года в составе экипажа корабля «Союз МС-12». Это ее первый космический полет: Кук выполняет функции бортинженера.