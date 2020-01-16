Израиль традиционно использует для авиаударов по Сирии небо Ливана и Иордании

Дамаск сделал официальное заявление о нанесении воздушного удара по сирийской авиабазе Т4, расположенной в провинции Хомс.

Два израильских истребителя F-16, по другим - беспилотники, нанесли ракетные удары по авиабазе T4, где дислоцированы подразделения ВС САР, а также российские и иранские военные.

Несмотря на неожиданную воздушную атаку, она была практически полностью отражена стоящими на защите объекта системами ПВО. Только две ракеты попали по аэродрому. По неподтвержденным данным сбиты БПЛА противника.

На данный момент известно, что удалось избежать человеческих жертв, однако, несколько взрывов на территории авиабазы свидетельствуют о нанесении некоторого материального ущерба.

В Дамаске обвиняют в инциденте Израиль, самолеты которого, воспользовавшись воздушным пространством Иордании, достигли контролируемой американцами зоны Эт-Танф, откуда и выпустили ракеты.