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США выставляют себя в роли крестного отца террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В качестве условия мирного соглашения США предложили талибам отказаться от связей с Ираном и согласиться на присутствие в Афганистане небольшого числа американских войск.

Об этом заявил глава Исламской партии Афганистана, экс-премьер-министр Гульбеддин Хекматияр.

По его словам, что США пытаются ставить новые условия возобновления мирных переговоров.

«Разрыв связей талибов с Ираном был поставлен в качестве предварительного условия американской стороны, также талибов попросили согласиться на присутствие некоторого количества американских войск после подписания соглашения», - отметил афганский политик.

О связях талибов с Тегераном до последнего времени известно очень мало. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в создании препятствий на пути афганского мирного процесса, в частности, в поддержке талибов и других вооружённых группировок, действующих в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
США
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